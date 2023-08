Nederlanders boeken lastminute naar de zon, vooral Turkije en Griekenland populair

De zomer in Nederland lijkt letterlijk in het water te vallen. Dus wat doen we? We boeken massaal een lastminutevakantie naar de zon. Wie nog weg wil, moet goed zoeken. Wie thuisblijft, moet vooral geduldig wachten op mooier weer.

Het is bij TUI de meest gestelde vraag van dinsdag: Zijn er meer lastminuteboekingen naar de zon? ,,Absoluut’’, zeg Petra Kok, woordvoerder bij de reisorganisatie stellig. ,,We zien echt een enorme piek deze week qua boekingen. Afgelopen maand steeg het aantal boekingen al, maar deze week liep het nog harder. Mensen willen toch naar de zon. Zeker nu meteorologen zeggen dat het pas over twee weken mooi weer kan worden. Op onze website is het harstikke druk en ook het aantal klanten bij onze fysieke reisbureaus is afgelopen week toegenomen.’’

Turkije en Griekenland

TUI is niet de enige organisatie waarbij het stormloopt. Ook bij Prijsvrij en D-Reizen zien ze afgelopen weken een stijging van het aantal lastminuteboekingen. ,,Er is veel meer vraag, ja’’, vertelt Marc van Deursen, directeur van de reisorganisaties. Twee derde van hun klanten boekt momenteel een lastminute. Een groot deel daarvan gaat ook binnen drie weken op vakantie. Die reizen gaan vooral naar Turkije en Griekenland.

Net als bij Corendon, waar ook het aantal lastminuteboekingen is toegenomen. ,,Veel mensen willen naar Turkije, omdat daar de prijzen net iets aantrekkelijker zijn. In Griekenland zijn mensen ook weer geïnteresseerd. omdat daar het reisadvies op groen staan. Wat wel geldt: je moet flexibel zijn als je last minute iets boekt. Niet alles is vrij, of je moet vanaf een andere luchthaven of op een andere datum vliegen’’, zegt woordvoerder Audrey Denkelaar.

Zoeken, zoeken, zoeken

Lastminutevakantiegangers bij TUI willen het liefst naar een Middellandse Zee-bestemming. Maar dat is zoeken, zoeken, zoeken, vertelt Kok. ,,Het is natuurlijk hoogseizoen. Zeker de populaire plekken zijn al vol. Toch is er nog wel wat vrij. In Turkije en op de Canarische eilanden hebben hotels nog plek.’’ Ook moeten de lastminuteboekers niet verwachten voor een prikkie op vakantie te kunnen. ,,Nogmaals: het is hoogseizoen, veel zit al vol. Dus je betaalt de normale prijs’’, aldus Kok.

Dat hotels vol zitten, komt ook doordat veel Nederlanders in het voorjaar hun vakantie al hadden geboekt. ,,Dat ging heel hard. Alle records werden toen gebroken. Daarna bleef het wat achter met de lastminuteboekingen: het was hier schitterend weer. ‘We wachten wel even af’, zullen veel mensen gedacht hebben. Maar nu het al een paar weken minder weer is, boeken mensen toch een vakantie richting de zon’’, vertelt Hanita van der Meer, woordvoerder van reiskoepel ANVR.

Weer in Nederland

Wie besluit te wachten op zomerse dagen in Nederland, moet even geduld hebben. Zeker deze week. ,,Vandaag hebben we te maken met buien. Woensdag en donderdag worden vervolgens echt mindere dagen. Wel schijnt tussendoor af en toe de zon. Met 19 tot 19 graden is er ook dit weekend geen sprake van zomers weer.’’ Pas in de tweede helft van volgende week knapt het volgens meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza wat op. ,,De neerslag neemt af en tempraturen stijgen mogelijk naar dik in de 20 graden. Ook gaat de zon vaker schijnen.’’

Wie echt zomers, misschien zelfs tropisch warm, weer wil, moet volgens de weerman naar landen rond de Middellandse Zee. ,,Spanje, Italië, Griekenland; daar is het nu echt warm en zonnig.’’ Of Nederland nog te maken krijgt met tropische warmte, durft Elferink niet te voorspellen. ,,Daar is het nog te vroeg voor. Maar het wordt in ieder geval rustiger en droger weer.’’