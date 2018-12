Nederlanders hebben meer euro's te besteden

Veel Nederlandse gezinnen hebben het financieel beter dan vijf jaar geleden. In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens een besteedbaar inkomen van meer dan 50.000 euro. Dit waren er 120.000 meer dan in 2013, toen het nog ging om bijna 400.000 huishoudens. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Nederland telt 7,7 miljoen huishoudens, bijna 7 procent heeft dus meer dan vijftig mille per jaar te besteden. De groei van het aantal gezinnen met hogere inkomens heeft volgens een CBS-woordvoerder vooral met de economische groei in Nederland te maken. ,,De laatste jaren gaat het in veel sectoren een stuk beter, dat vertaalt zich naar de inkomens.’’

Meer dan een ton

Van de huishoudens met een besteedbaar inkomen van meer dan 50.000 euro hadden 55.000 families vorig jaar meer dan een ton te besteden. ,,Ook dit aantal is ten opzichte van 2013 toegenomen, en wel met 12.000 huishoudens.’’

Uit het CBS-onderzoek blijkt ook dat mensen die niet in loondienst zijn en als zelfstandige werken, meer inkomsten hebben dan werknemers. Van de huishoudens met een zelfstandige hadden 20 procent in 2017 een inkomen van meer dan 50.000 euro. Bij werknemers wordt er bij 7 procent van de huishoudens meer dan modaal verdiend. Bij de groep gepensioneerden beschikt ruim 4 procent over een inkomen boven de vijftig mille. Het zal niemand verbazen, maar onder huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering, komt een inkomen van 50.000 euro nauwelijks (0,2 procent) voor.

Groei

De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 2,9 procent. Dit was de sterkste economische groei in 10 jaar tijd. De Nederlandse economie groeit dit jaar en in 2019 verder door alleen gaat de groei van de economie wel iets minder hard dan eerder door het Centraal Planbureau (CPB) was verwacht. Verwacht wordt dat de economische groei in 2018 uitkomt op 2,8 procent. In 2019 zal de economische groei ongeveer 2,5 procent zijn.

Economen geven aan dat er een gunstige ontwikkeling plaatsvindt in de Nederlandse economie. Hoewel de groeicijfers naar beneden zijn bijgesteld, groeit de economie in 2019 bovengemiddeld snel door. Ook in 2017 en 2018 was er sprake van en bovengemiddelde economische groei. Werknemers verdienen meer salaris en hebben meer inkomenszekerheid. Dat jaagt de binnenlandse bestedingen aan. De consumptie van huishoudens gaat omhoog maar ook de overheidsbestedingen nemen toe. Verder dragen ook de bedrijfs- en woninginvesteringen bij aan de economische groei. Het CPB geeft aan dat ook de werkloosheid verder zal dalen.