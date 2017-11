Nederlanders steken tientallen miljoenen euro’s in bitcoins

De bitcoin schommelt sinds zijn ontstaan in 2009 enorm in prijs. Geweldige prijsstijgingen worden afgewisseld met zware prijsdalingen. De laatste maanden is de munt aan een forse opmars bezig. Gisteren doorbrak de bitcoin voor het eerst de magische grens van 10.000 dollar, ruim 8.500 euro. Dat verleidt veel geïnteresseerden tot een investering. Ook alternatieve munten als etherium en litecoin winnen aan populariteit.



Waarin beleggers precies investeren, weten zij in veel gevallen niet. De bitcoin is ooit bedacht als alternatief voor het bestaande geldsysteem, maar dat is het nog lang niet, stellen kenners. Banken over de hele wereld zijn druk bezig om de technologie achter de digitale munten (blockchain) te analyseren. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) doet onderzoek.