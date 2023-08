Nederlands bedrijf achter modewinkels van Vero Moda en Vila failliet

Doek Retail runt lang niet alle Nederlandse winkels van de drie merken, die onderdeel zijn van het Deense Bestseller. Volgens Hendriks gaat het om een typisch ‘coronafaillissement’. De opgelopen schuld uit de periode dat de winkels dicht moesten, bleek te groot voor de franchisenemer. ,,Er is nog geprobeerd met de Belastingdienst tot een regeling te komen, maar daarvoor bleek het bedrijf niet voldoende geld in kas te hebben. Alle kosten gingen de afgelopen tijd ook omhoog.”

Scotch & Soda en Score

Er zijn de afgelopen maanden meerdere modebedrijven in Nederland in de financiële problemen gekomen. In maart werd bekend dat modemerk Scotch & Soda failliet was. Niet veel later werd ook een doorstart gemeld. Het failliet gegane bedrijf werd overgenomen door Bluestar Alliance, een Amerikaanse onderneming die diverse modemerken bezit, zoals sportmerk Hurley. Een vrij grote groep werknemers behield daarmee hun baan. Scotch & Soda zal door de overname in ‘geselecteerde markten’ actief blijven, waaronder Nederland, meldde de curator.