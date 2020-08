Nederlandse economie boekt recordkrimp door coronacrisis

Beter dan België en Duitsland

De Nederlandse neergang is vergelijkbaar met die in Zweden, dat een krimpcijfer van 8,6 procent noteerde. ,,Zweden is net zo hard getroffen als wij”, constateert CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen. Zweden koos voor een licht coronaregime: kappers en restaurants mochten daar bijvoorbeeld gewoon openblijven.

Recessie

In het eerste kwartaal van 2020 kromp de Nederlandse economie ook al, met 1,5 procent. Doordat er sprake is van twee opeenvolgende kwartalen krimp is Nederland nu officieel in een recessie terechtgekomen. In vergelijking met vorig jaar is de economie inmiddels 9,3 procent kleiner in omvang.