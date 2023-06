Nederlandse economie draait beter dan verwacht: wel krimp, maar miniem

Positief voor de Nederlandse economie, die beter herstelt dan verwacht. Er is nog wel krimp, maar slechts miniem: 0,3 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,We moeten erkennen dat het gewoon heel goed gaat met onze economie’’, zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING.

Blom spreekt van ‘opmerkelijke opwaartse bijstellingen’, want ook na corona en de oorlog in Oekraïne draait de Nederlandse economie vrolijk verder. Bedrijfsleven en overheid staan er goed voor. ,,Na de pandemie herstelde de economie zich al sterk, maar dat herstel heeft zich alleen maar doorgezet.’’

Het goede nieuws over de economie lijken veel Nederlanders niet te voelen, uitgaande van de vele prijsstijgingen van het laatste jaar, onder andere vanwege de boodschappen die steeds duurder zijn geworden. ,,Mensen die dat zeggen, hebben ook gelijk, want prijzen zijn heel erg gestegen. Als we praten over de economie die er goed voor staat, kijken we naar de hoeveelheid banen die niet onder druk staan, bedrijven die eerder personeelstekort hebben en de consumenten die over het algemeen toch blijven besteden. Natuurlijk krijgen mensen wel minder product voor hun geld, maar consumenten geven in euro’s meer uit.’’

Minieme krimp

De krimp van 0,3 procent is slechts miniem, aldus Blom. Bovendien is de stagnatie ook niet verwonderlijk. Door de lage werkloosheid hebben zoveel mensen een baan, waardoor verdere economische groei lastig is. ,,Deze cijfers zeggen iets over onze weerbaarheid, de lage kans op werkloosheid en de sterke positie van de overheid.’’

Voor de overheid is het nu zaak om na te denken over mogelijke nieuwe steunpakketten, vindt Blom. ,,Als de economie zo goed draait, en de gasprijzen niet meer zo hoog zijn, dan is de noodzaak er niet meer. We moeten ons realiseren dat de overgrote meerderheid van bevolking het echt niet nodig heeft in de winter van 2024.’’

Positieve bijstelling

Bij de eerste berekening in mei kwam de krimp ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 nog uit op 0,7 procent, en in het eerste kwartaal van dit jaar is dat slechts 0,3 procent. De positieve bijstelling is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de handelsbalans en de investeringen. ,,Bedrijven gingen veel produceren om hun voorraden aan te vullen. Dat hebben ze wat te veel gedaan, waardoor ze eerst voorraden moesten opmaken. Maar dat is niet het type krimp waar ik me zorgen over maak.’’

De krimp moet ook worden bijgesteld omdat er nieuwe, completere data is over het eerste kwartaal van 2023 en door het beschikbaar komen van nieuwe jaarcijfers voor 2021 en 2022. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de groei van de economie in 2022 aangepast van 4,5 procent naar 4,3 procent. De economische groei in 2021 is vastgesteld op 6,2 procent, dat was 4,9 procent bij de vorige berekening.

