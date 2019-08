Nederlandse economie groeit mede doordat consumenten veel uitgeven

In Nederland is daar weinig van te merken. De groei is vooral te danken aan bedrijfsinvesteringen. Zo werd er meer geld gestoken in woningen, gebouwen, machines en vervoersmiddelen zoals vliegtuigen.



En niet alleen het bedrijfsleven, ook de consument droeg bij aan de groei. Volgens het CBS gaven consumenten in het tweede kwartaal van dit jaar 1,7 procent meer uit aan voeding, goederen en diensten dan in het tweede kwartaal van 2018. Hun geld staken ze vooral in elektronica, kleding en spullen voor de inrichting van het huis.



Ook opvallend is dat onze export geen last heeft gehad van internationale strubbelingen. Onze export steeg met ruim 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat een sterkere stijging is dan de import. In juni groeide vooral de export van aardolieproducten, machines en chemische producten. Al met al steeg de groei het vorig kwartaal met 1,8 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van de voorgaande drie maanden noteerde onze economie een groei van 0,5 procent.