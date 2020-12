Nederlandse huizenprijzen flink gestegen

Nederlan­ders in coronatijd massaal op zoek naar gratis spullen: ‘Liever hand op de knip’

9 december Nederlanders hebben sinds de eerste lockdown in maart flink wat meer spullen te koop gezet op Marktplaats. Vergeleken met 2019 werden er negen miljoen meer nieuwe advertenties geplaatst. Ook werd er volgens Marktplaats afgelopen jaar ruim 2,5 keer vaker gezocht naar gratis spullen, met name op de momenten dat we in lockdown zaten.