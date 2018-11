Nederlandse meubelzaken Chateau d'Ax failliet

Het faillissement treft tien filialen in Nederland, die onder meer aan de woonboulevards in Amsterdam en Rotterdam zijn gevestigd. In Italië vroeg Chateau d'Ax in oktober al uitstel van betaling aan. Volgens lokale media had het bedrijf zich vertild aan leningen voor verdere investeringen. De bescherming tegen schuldeisers moet het bedrijf nu de kans bieden flink te reorganiseren.

Chateau d'Ax werd in 1948 opgericht in de stad Lentate sul Seveso ten noorden van Milaan. Tegenwoordig verkoopt het familiebedrijf zijn sofa's en fauteuils naar eigen zeggen in meer dan tachtig landen. Onder de wat oudere sportliefhebbers is Chateau d'Ax ook bekend als sponsor van gelijknamige wielerteam dat begin jaren negentig renners als Gianni Bugno en Francesco Moser in dienst had.