Nibud bezorgd over financiën flexwerkers

Ruim een kwart van alle huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Vooral flexwerkers tasten in het duister. Verontrustend, vindt het Nibud. ,,Zij laten onnodig geld liggen, terwijl ze dat hard kunnen gebruiken.”

Het Nibud schijnt in een vandaag te verschijnen rapport zijn licht op de geldzaken van Nederlanders. Eén groep brengt het er duidelijk slecht van af: mensen met een wisselend inkomen. Volgens de budgetvoorlichter komt deze groep - inmiddels meer dan 2 miljoen mensen tussen de 25 en 65 jaar - moeilijker rond, sparen ze minder en zetten ze vaak minder geld opzij voor later dan werkenden met een vast inkomen.

Daarbij: zij weten minder vaak dan mensen met een vast inkomen of ze recht hebben op toeslagen. Een slecht teken, vindt het Nibud. ,,Juist werkenden met een wisselend inkomen hebben vaker een lager inkomen en kunnen tegemoetkomingen goed gebruiken", zegt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.

Bij veel voorzieningen wordt nog uitgegaan van een vast inkomen waardoor het voor flexwerkers moeilijker is om er gebruik van te maken, constateert de budgetvoorlichter. ,,En we weten dat mensen die wel in aanmerking komen voor tegemoetkomingen over het algemeen beter rondkomen dan mensen die dat niet weten.”

Eindjes aan elkaar

Over rondkomen gesproken, uit het onderzoek blijkt dat nog altijd zo'n vier op de tien huishoudens moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, ondanks het positieve economische klimaat. Dit percentage is gelijk aan dat van 2009, net na het uitbreken van de crisis. In 2013, op het dieptepunt van de crisis, lag dat percentage nog op 45 procent.

Hoewel in het onderzoek mensen als verklaring geven dat ‘alles duurder is geworden’ benadrukt het Nibud dat ‘dit de beleving is van mensen’. ,,Wij kijken ook naar de inkomsten en zien dat toeslagen omhoog zijn gegaan maar mensen focussen zich nu eenmaal op hoge prijzen.”

Daarnaast heeft het Nibud een andere verklaring: iemands financiële situatie is vaak bepalender hoe iemand omgaat met geld dan de hoogte van zijn inkomen. ,,Degenen die van huis uit hebben geleerd met geld om te gaan kunnen makkelijker rondkomen. Net als mensen die bedachtzaam zijn bij hun aankopen, sparen en een geordende administratie hebben.”

Volgens het Nibud is er de afgelopen tien jaar weinig veranderd aan het spaargedrag, zo blijkt uit het onderzoek dat 17 procent van de Nederlanders geen spaarrekening heeft. Van degenen die wel een spaarrekening hebben, heeft 1 op de 5 minder dan 1.000 euro spaargeld. Zeker 3 op de 10 huishoudens heeft te weinig geld achter de hand om zijn twee duurste bezettingen te vervangen. Ruim een kwart (28 procent) van de huishoudens heeft meer dan 10.000 euro op de spaarrekening staan.