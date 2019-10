Niet thuis? Pakketbezorger komt voortaan geen tweede keer meer langs

,,Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de ontvangers waarbij de eerste bezorgpoging niet slaagde, ook bij de tweede poging niet thuis is. En uit klantonderzoek weten we dat de meeste ontvangers liever willen dat deze pakketjes direct naar een PostNL-locatie worden gebracht. Dan zijn ze namelijk een dag eerder beschikbaar", aldus het post- en pakketbedrijf in een verklaring.

Omdat pakketten geen tweede keer meer mee hoeven in de bus scheelt dat volgens de pakketgigant de nodige kilometers en dus CO2-uitstoot. ,,De ruimte in pakketbussen wordt beter benut en daarmee kan PostNL die capaciteit optimaler inzetten. Dat is nodig want het aantal pakketten groeit nog steeds gestaag en de laatste twee maanden van het jaar is het extra druk.”