Nieuw pinrecord door enorme kerstkoopgekte

Met dat aantal werd het vorige hoogtepunt van 23 december vorig jaar ruim gebruiken. Toen vonden er 670 transacties per seconde plaats. Afgelopen week deden we ruim 104 miljoen betalingen met pin of creditcard aan de kassa, ongeveer 8 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zette de detailhandel daarmee 3 miljard euro om.



Of ook het aantal van 19,3 miljoen pin-transacties van 23 december wordt overtroffen, is nog onduidelijk. Dat maakt Betaalvereniging Nederland later bekend. Maar de kans is groot. Het aantal elektronische betalingen zit al jaren in de lift. De komst van contactloos betalen gaf een nieuwe impuls aan de populariteit van pin.



Inmiddels verloopt nog maar 4 op de 10 betalingen contant, meldde Betaalvereniging Nederland eind oktober. Vier jaar geleden was dat nog 6 op de 10. En met de komst van betalen met de smartphone of via slimme horloges is de rek is er nog lang niet uit. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over de acceptatie van cash.



Voorlopig blijft het dus records regenen. In aanloop naar Sinterklaas rekenden Nederlanders afgelopen najaar 99 miljoen maal elektronisch af, 15 procent meer dan in 2017. Op het hoogtepunt van de shopgekte pinden we toen 609 maal per seconde. Ook dat Sint-record vond op zaterdag om half drie plaats, in het weekend voor 5 december. In de week voor Sint pinden Nederlanders voor 2,47 miljard euro.