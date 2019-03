Nieuw veelbelovend geneesmiddel kan Galapagos miljarden opleveren

Naast positief nieuws over de werking blijkt uit nieuw onderzoek dat het middel (relatief) veilig is. De uitkomsten zijn behaald in een zogeheten fase 3-studie, waarbij in totaal 2.700 reumapatiënten het nieuwe middel kregen. De resultaten van een fase 3 onderzoek zijn bepalend voor de toelating van een medicijn door toezichthouders.



Nu de resultaten goed lijken, lonkt toelating en daarmee een miljardenomzet voor Galapagos en Amerikaanse partner Gilead. ,,De beschikbare veiligheidsdata van de studies suggereren dat filgotinib potentieel een belangrijke mogelijkheid biedt om mensen met reuma te behandelen”, jubelde medisch directeur Walid Abi-Saab van het bedrijf.

Ook werking tegen Crohn

En behandeling tegen reuma is niet de enige toepassing: net als Humira biedt het medicijn soelaas tegen veelvoorkomende darmaandoeningen Crohn en colitis ulcerosa. De onderzoeken hiernaar bevinden zich in een vroegere fase, maar lijken even veelbelovend.

Voordeel van filgotinib boven Humira is dat het gewoon in tabletvorm kan worden ingenomen. Humira verloopt via periodieke injecties. Het nieuws deed de koers van Galapagos - gevestigd in Mechelen, Leiden en het Franse Romainville - omhoogschieten. Op het Amsterdamse Damrak, waar Galapagos is genoteerd, steeg het aandeel liefst 22,2 procent. De koers van Galapagos bewoog de laatste tijd al flink in aanloop naar de uitkomsten van het onderzoek.



Galapagos en Gilead werken samen sinds 2016. Het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead investeerde toen bijna 400 miljoen euro in Galapagos en kreeg daarvoor een belang van 13,3 procent in het biotechbedrijf.



Samen verkopen

Als filgotinib inderdaad wordt toegelaten dan gaat Galapagos het medicijn samen met Gilead verkopen in acht Europese landen, waaronder Nederland en België. Qua marketing zal Galapagos 35 procent van de pr in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het VK op zich nemen. Galapagos en Gilead delen hier evenredig in de winst