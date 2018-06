'Nieuwe Europese megaboete voor Google wegens verplichte apps'

Geld&Goed Sparen in de bv

6 juni Sparen bij de bank loont niet meer. Sterker nog, door de lage spaarrente en het belastingtarief in box 3 lever je per saldo geld in. Die belastingdruk kun je verlagen door je vermogen onder te brengen in een spaar-bv. Je geld verhuist dan fiscaal naar box2, waarin je minder belasting betaalt.