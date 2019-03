Nieuwe goedkope luchtvaartmaatschappij op Schiphol

Kledingke­ten CoolCat vraagt faillisse­ment aan

18 maart ALMLEO/ENSCHEDE - Kledingwinkelketen CoolCat vraagt voor zijn Nederlandse onderdelen faillissement aan. Bij CoolCat werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. CoolCat heeft in Twente vestigingen in Almelo en Enschede.