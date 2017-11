Nieuwe stunt Aldi: na de frikandellen nu de kruidnootjesvlaai

blik op de beurs Flow Traders onder druk op Damrak

9:14 De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers verwerkten een sterker dan verwachte groei van de Duitse economie. In China daarentegen bleven de industriële productie en de winkelverkopen achter bij de verwachtingen.