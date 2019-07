'Nissan schrapt wereldwijd 10.000 banen'

IMF verlaagt opnieuw groeiprog­no­se wereldeco­no­mie

23 juli Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeivoorspellingen voor de wereldeconomie met 0,1 procent verlaagd naar 3,2 procent. Mede door de aanhoudende handelsoorlog is het daarbij onzeker of het in de ramingen opgenomen groeiherstel voor 2020 realistisch is.