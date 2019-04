No deal brexit: Zijn we er klaar voor (kun je dat ooit echt zijn?)

Profiel Dit is de man die Blokker na 123 jaar moet redden zonder familie Blokker

1 april Wie gaat winkelketen Blokker redden? Die vraag werd in december 2018 actueel toen de familie Blokker (lees: Ab en zijn schoonzus Els Blokker) besloot de huishoudwinkels van de hand te doen. Gisteren was het zover. Zo'n 123 jaar nadat Jacob Blokker in Hoorn met zijn Goedkoopen IJzer- en Houtwinkel grondlegger was van de winkelreus, verkoopt ‘de familie’ haar aandelen. Nieuwe eigenaar is Michiel Witteveen (65), ceo van Blokker.