Nobelprijswinnaars en klimaatonderzoekers protesteren tegen sluiting Duitse kerncentrales

Nobelprijswinnaars en vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld hebben een dringend beroep gedaan op de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om de geplande sluiting van de drie resterende Duitse kerncentrales tegen te houden. Het is de vraag of de brief en een protest zaterdagmiddag in Berlijn nog iets aan het besluit kunnen veranderen.

,,We behoren tot de internationale topwetenschappers uit verschillende onderzoeksgebieden, waaronder natuur-, milieu- en klimaatwetenschappen. Gezien de bedreiging die klimaatverandering vormt voor het leven op onze planeet en de duidelijke energiecrisis waarin Duitsland en Europa zich bevinden doordat het Russisch aardgas niet meer beschikbaar is, roepen wij u op om de laatst overgebleven Duitse kerncentrales te blijven exploiteren.’’ Zo begint de open brief van zo'n twintig wetenschappers en enkele actiegroepen aan bondskanselier Olaf Scholz (SPD).

Tot de ondertekenaars van de open brief behoren oud-Nobelprijswinnaars Klaus von Klitzing en Steven Chu. Ook de bekende klimaatwetenschappers James Hansen (NASA, Columbia University) en Kerry Emanuel (MIT) en planetoloog Carolyn Porco (University of Colorado Boulder) hebben hun steun toegezegd.

Tien miljoen huishoudens

De oproep, gecoördineerd door de Nederlandse stichting RePlanet, benadrukt het belang van de overgebleven Duitse kerncentrales Emsland, Isar II en Neckarwestheim II. Ze stellen dat de drie reactoren, met een jaarlijkse productie van 32,7 miljard kilowattuur, meer dan tien miljoen huishoudens in Duitsland voorzien van klimaatvriendelijke elektriciteit. Dit zou tot 30 miljoen ton CO2 per jaar kunnen besparen in vergelijking met kolencentrales.

De sluiting van deze centrales is het gevolg van de zogeheten Atomausstieg (kernuitstap), het Duitse energiebeleid, dat in 2000 van start ging en tot dusver heeft geleid tot de ontmanteling van zeventien kernreactoren. De komende sluiting betekent het einde van kernenergie in Duitsland.

Natuurkundige Steven Chu, Nobelprijswinnaar in 1997 en minister van Energie onder president Obama, reageert scherp. ,,Het negeren van de verdiensten van kernenergie in ons streven naar een schonere wereld is vergelijkbaar met het weigeren van een reddingsboot terwijl onze planeet verdrinkt. De keuze van Duitsland, om het licht van het atoom te dimmen ten gunste van steenkool, brengt niet alleen zijn reputatie in gevaar, maar ook het delicate evenwicht van ons mondiale klimaat.”

Broeikasgassen reduceren

Volgens de experts is atoomenergie cruciaal om broeikasgassen sterk te reduceren. Ze stellen dat kerncentrales met weinig grondstoffen veel energie produceren zonder broeikasgassen of luchtvervuiling, onafhankelijk van de geografische ligging of het weer.

Volledig scherm Demonstranten in Berlijn roepen op de drie Duitse kerncentrales open te houden © Privé

,,Het Duitse besluit om bijna 20.000 megawatt aan schone elektriciteit voortijdig af te bouwen, heeft de effectiviteit van zijn klimaatbeleid flink belemmerd. Ondanks investeringen van meer dan 500 miljard euro in de grootschalige uitrol van zonnepanelen en windmolens blijft het Duitse elektriciteitsnet één van de meest vervuilende in Europa, omdat die moeten worden ondersteund met kolen en gas’’, aldus Olguita Oudendijk, woordvoerder van RePlanet, onderdeel van de actiegroep Kern voor Klimaat.

Daarom sluiten de Nederlanders zich zaterdagmiddag aan bij een demonstratie voor kernenergie in Berlijn. De actiegroep roept minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) op de Duitse regering te wijzen op de waanzin van hun besluit. Oudendijk: ,,Als Duitsland meer gebruik gaat maken van bruinkoolcentrales kost dat mensenlevens, blijkt uit eerder onderzoek. Het is enorm nadelig voor de CO2-uitstoot. Daar heeft de hele wereld last van, en wij als Nederland zeker omdat we er zo direct naast liggen. Nu kan zelfs de absurde situatie ontstaan dat Duitsland, om aan haar doelstellingen te kunnen voldoen, CO2-vrije kernenergie gaat importeren uit Nederland, dat juist kerncentrales gaat bouwen.’’

Nieuwe kerncentrales in Borssele

Minister Jetten gaf eerder deze week aan bij het plan te blijven om twee nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland. De bedoeling is dat de twee nieuwe kerncentrales in Borssele komen te staan: daar is al kennis, ervaring en draagvlak en kan de energie worden omgezet in waterstof. Critici zien daar echter ook problemen in, omdat door veel windenergie het Zeeuwse elektriciteitsnet al zwaar wordt belast. Het definitieve besluit over de kerncentrales wordt volgens de plannen over ongeveer anderhalf jaar genomen.

Eigenlijk zouden de drie overgebleven kernreactoren in Duitsland eind vorig jaar al worden uitgeschakeld. Maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne schoten de energieprijzen omhoog en brak in Duitsland grote paniek uit. Ondanks de energiecrisis in Europa en de Duitse angst voor energietekorten is het gekozen plan ‘onomkeerbaar’, zei Robert Habeck, co-voorzitter van de partij en de Duitse minister van Klimaat, vorig weekend stellig.

Oudendijk blijft echter strijdbaar: ,,Tenminste zes kerncentrales kunnen weer open. Nu is het wachten op enige ratio en welke politicus het lef heeft naar de feiten te kijken. Daarom heeft het zin actie te blijven voeren.’’

