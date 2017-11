NS en bonden bereiken cao-akkoord na etmaal onderhandelen

Een woordvoerder van FNV Spoor spreekt van goede afspraken. ,,Dit is een goede uitkomst. De bestaande regelingen hebben we weten te behouden en daar is deze nieuwe regeling bij gekomen'', aldus onderhandelaar Henri Janssen. ,,Die is voor de oudere werknemer aanzienlijk gunstiger dan wat er al was. En last but not least betekent dit dat er binnen de NS weer meer ruimte is om jongere werknemers in dienst te nemen.'' De bond legt de afspraken zo snel mogelijk voor aan de achterban.



De VVMC Vakbond voor Rijdend Personeel noemt het resultaat mager, 'maar meer viel er niet uit te slepen'. Ook de onderhandelaar bij CNV is niet helemaal tevreden. ,,Een cao met plussen en minnen, met perspectief voor werknemers om op een gezonde manier bij NS aan het werk te blijven.''



De cao geldt voor tweeënhalf jaar, van 1 oktober 2017 tot 1 april 2020. Werknemers hebben een baangarantie voor de duur van de cao.