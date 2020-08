NS lijdt 185 miljoen nettoverlies, opnieuw financiële steun nodig

De financiële verwachtingen voor het bedrijf zijn vanwege de coronacrisis volgens hem somber, maar realistisch. Het bedrijf heeft de doelstelling om in 2024 financieel weer gezond te zijn, terwijl het treinkaartje betaalbaar moet blijven. Er wordt onder meer gekeken naar een besparingspakket van 1,4 miljard euro voor de periode tot 2025. Maar daarnaast is dus ook steun van de overheid nodig, benadrukt het bedrijf.

Overigens komt het operationeel verlies van de NS, als de financiële steunmaatregelen niet worden meegenomen, uit op meer dan 1 miljard euro. Dat was vorig jaar nog bijna 100 miljoen euro positief.

Het steunpakket, ook in het Verenigd Koninkrijk, en de vervolgfase van een concessie in het buitenland, dikten de opbrengsten wel aan: tot ruim 3,3 miljard euro.

Forensen

De NS zag de reizigersaantallen na de maatregelen tegen het coronavirus halverwege maart kelderen: naar ongeveer 10 procent van het oorspronkelijke aantal reizigers. Na de versoepeling van de maatregelen en terugkeer naar de reguliere dienstregeling is dit aantal toegenomen tot ongeveer 40 procent. Dit herstel was voornamelijk het gevolg van de terugkeer van de sociaal-recreatieve reizigers en in mindere mate van forensen, omdat een groot deel van hen nog thuis werkt. NS gaat ervan uit dat het aantal reizigers niet snel herstelt. De terugkeer van de forens is daarvoor namelijk cruciaal.

Na de zomer komt het bedrijf met nieuwe abonnementen die aantrekkelijk zijn voor forensen die door corona voorlopig vaker thuiswerken. Voor een toename van het aantal reizigers is gespreid reizen volgens Van Boxtel essentieel. Naast afspraken met het onderwijs, is de onderneming hierover met grote zakelijke klanten in gesprek.

Roger van Boxtel over reizen met de trein in coronatijd:

