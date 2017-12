NVWA voor de rechter om fipronil-rel

,,Compensatie voor Nederland is niet aan de orde wanneer er sprake is van schade die is veroorzaakt door het handelen van private partijen'', aldus de woordvoerder van het ministerie. ,,In dit geval was dat Chickfriend, dat gebruik heeft gemaakt van een middel dat in Nederland niet is toegelaten als geneesmiddel.''



De kippenboeren stellen dat de NVWA onrechtmatig heeft gehandeld door niet in actie te komen toen in november tips binnenkwamen over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen door ChickFriend. ,,Veel stallen van pluimveehouders zijn juist na november 2016 nog door ChickFriend behandeld, terwijl deze ondernemers niet wisten of konden weten dat er fipronil door het gebruikte middel was gemengd. De NVWA wist dat wel en heeft daar onvoldoende mee gedaan. Daardoor hebben wij niet de kans gekregen om zelf op fipronil te controleren. Dat is echt onbegrijpelijk en niet uit te leggen'', reageert Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO.