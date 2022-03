Oekraïne-oorlog is ook een crypto-oorlog: koersen stijgen, bitcoindonaties stromen binnen

Bitcoin is in een week tijd bijna 14 procent meer waard geworden, blijkt uit cijfers van de website Coinmarketcap. Ook andere grote virtuele munten, zoals ethereum, stijgen sterk in waarde sinds Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen. De Russische munteenheid, de roebel, verloor deze week juist meer dan 30 procent, aangevuurd door Westerse sancties.

Analisten die door persbureau Reuters geraadpleegd zijn, zagen zowel in Rusland als in Oekraïne een explosieve toename van de handel in cryptogeld na de inval. Mogelijk zien Russische burgers cryptomunten als een veiliger alternatief voor de roebel. Ook wordt gespeculeerd dat rijke Russen die geraakt (dreigen te) worden door sancties, hun toevlucht nemen tot virtuele munten.

De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov verzocht handelsbeurzen daarom om Russen ook op de cryptomarkt met sancties te overladen. Grote handelsplatforms zien daar tot nu toe echter vanaf. ,,Crypto is bedoeld om mensen over de hele wereld meer financiële vrijheid te bieden”, zei een woordvoerder van het platform Binance bijvoorbeeld. ,,Eenzijdig besluiten om de toegang van mensen tot hun cryptovaluta te verbieden, zou indruisen tegen de reden waarom crypto bestaat.”

Digitale munten zijn de laatste jaren in opkomst. Ze worden in tegenstelling tot normaal geld niet uitgegeven door nationale centrale banken, maar zijn een technologische innovatie. Internetgebruikers kunnen virtueel geld produceren door computerkracht in te zetten, het zogenaamde 'minen’. Munten die eenmaal in omloop zijn, kunnen verhandeld worden.

Als betaalmiddel worden de munten zelden gebruikt, cryptomunten zijn tot dusver meer een speculatief instrument. De koersen van veel munten zijn de laatste jaren geëxplodeerd. Overheden en centrale banken waarschuwen dat die koersexplosie geen basis in de ‘echte’ economie kent, en dat koersen ook weer hard kunnen zakken.

Donaties

De laatste dagen kwam ook een sterke kant van de cryptomunten naar voren. Er is inmiddels voor ruim 31 miljoen dollar (bijna 28 miljoen euro) aan cryptodonaties binnengekomen bij de Oekraïense overheid en een gelieerde ngo, meldt marktanalist Elliptic. Daarbij gaat het onder meer om individuele bijdrages van 3 en 5 miljoen dollar. Cryptomunten kunnen overgemaakt worden zonder tussenkomst van banken, een groot voordeel in tijden van financiële en politieke instabiliteit.

De Oekraïense overheid deelt om zoveel mogelijk donaties binnen te krijgen actief adressen van ‘cryptowallets', virtuele portemonnees waarin digitaal geld kan worden weggeschreven.

