Ondanks onderhandelingen verhoogt VS importtarieven China

Uber wil cashen bij beursgang met lage prijs aandeel

3:59 Taxi-appbedrijf Uber gaat vrijdag naar de beurs in New York en heeft de prijs van de aandelen daarbij vastgesteld op 45 dollar, zo laat de onderneming weten. Dat is aan de onderkant van de bandbreedte van 44-50 dollar die Uber eerder had aangekondigd. Het in San Francisco gevestigde bedrijf zal bij de beursgang 82,4 miljard dollar waard zijn.