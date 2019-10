Ondernemingsraad wil opdoeken XS4ALL via rechter voorkomen

De ondernemingsraad en KPN liggen al langer in de clinch om XS4ALL. De telecomreus lanceerde begin dit jaar het plan om alleen verder te gaan met hoofdmerk KPN en de overige merken, waaronder Telfort en XS4ALL, te schrappen. Het telecombedrijf denkt dat klanten beter zijn geholpen met dienstverlening onder één dak en dat het bedrijf beter opgewassen zal zijn tegen de concurrenten.



Daar denkt de ondernemingsraad anders over. Het inspraakorgaan vindt het plan niet alleen slecht onderbouwd, maar ook strijdig met de afspraken die KPN met de provider maakte bij de overname. De raad liet onafhankelijke financiële experts het plan doorrekenen en die kwamen tot de conclusie dat er een gerede kans is dat de plannen negatief uitvallen.



Een maand later besloten het bestuur van KPN en XS4ALL dat bezwaar naast zich neer te leggen en toch over te gaan tot de opheffing van de internetprovider. Als reactie stapt het personeelsorgaan nu naar de Ondernemingskamer.



Een woordvoerder van KPN laat weten dat het telecombedrijf kennisgenomen heeft van het besluit om naar de rechter te stappen en zegt die stap te betreuren. Voorzitter Daan Willems van de ondernemingsraad dreigt nog een tweede rechtszaak te starten tegen KPN, om wanbeleid. ,,We hebben twee maanden geleden een bezwarenbrief gestuurd aan KPN. In de reactie is onvoldoende op onze bezwaren ingegaan. We overwegen nu serieus om ook daar een procedure voor op te starten.”