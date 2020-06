Ongeloof bij viroloog om groot Servisch dancefestival in augustus: 'Heel naïef van de Nederlanders’

Zes vragen Beleggen in indextrac­kers: kosten en risico's zijn laag, de aanschaf simpel

17 juni Economische malaise of niet, beleggen in indextrackers ofwel ETF’s wordt steeds populairder. De kosten en het risico zijn laag, de aanschaf is gemakkelijk en je hebt er weinig omkijken naar. Maar wat zijn ETF’s precies? En wat zijn de risico’s? En nog vier vragen over deze vorm van beleggen.