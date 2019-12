‘Onze zorg behoort tot de beste van Europa’, maar is dat wel zo?

België - Behandelingen snel en goed

Correspondent Mark van Assen



Als je het aan minister Maggie De Block vraagt, hebben de Belgen niks te klagen: ,,Onze gezondheidszorg is van goede kwaliteit en we hebben een genereus systeem van verzekeringen.’’ Ze baseert zich hierbij op de Europese gezondheidsindex van de Zweedse denktank Health Consumer Powerhouse. Die vergelijkt de zorgstelsels in 35 Europese landen. De Belgen stegen dit jaar van plek 8 naar plek 5, met Zwitserland, Nederland, Noorwegen en Denemarken voor zich. En inderdaad: de behandelingen in België blijken snel en goed, de kindervaccinatiegraad is hoog en de zorg is betaalbaar. Iedereen is verplicht verzekerd via het ziekenfonds.



De kosten van de zorg worden betaald uit de sociale bijdragen van werkgevers en werknemers. Het eigen risico (hier: de ‘maximumfactuur’) is inkomensafhankelijk. En dat gaat heel precies. Wie bijvoorbeeld een netto belastbaar gezinsinkomen heeft tussen de 29.214,94 en 39.426 euro heeft een maximumfactuur van 1061,20 euro. Een minpunt zijn de lange wachtlijsten in de mentale zorg; ook is de informatieverstrekking aan de patiënt niet altijd even goed.



Tekort

Zorg is over het algemeen prima geregeld in België. Toch doet zich één typerend probleem voor, met name in het tweetalige Brussel. Leg als je die taal matig beheerst maar eens in het Frans uit dat je een vage pijn hebt ergens in de buurt van je linkerschouder, net onder je schouderblad. Op een speciale site kun je weliswaar een huisarts zoeken ‘die uw taal spreekt’, maar dan kom je er al snel achter dat er te weinig Nederlandstalige huisartsen zijn. Een van de redenen: sommigen sluiten zich aan bij de Franstalige Huisartsenkring, omdat ze dan minder wachtdiensten hoeven te draaien.