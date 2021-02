Ook detailhandel sleept Staat voor de rechter: ‘Na verlies van 7 miljard móeten de winkels open’

Na de horeca, de kermisexploitanten en de marktkooplieden maakt nu ook de detailhandel de gang naar de rechter om via een spoedprocedure opening van alle winkels af te dwingen. ,,We kunnen niet anders. We hebben uitgebreide protocollen om klanten veilig te laten winkelen, maar het kabinet wil niet naar ons luisteren. Daarom deze stap. We zijn al tien weken dicht en verliezen elke week 700 miljoen euro aan omzet. Dat is opgeteld 7 miljard. Dat is niet meer te doen. In de detailhandel werken 300.000 mensen, we verwachten de komende vier weken een banenverlies van 50.000. Ongekend’’, aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.