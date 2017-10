Ook Dordrecht en Zwijndrecht verkopen Eneco-aandelen

Medio augustus was al duidelijk dat het Dordtse College van B&W vóór afbouwen was. In een uitgebreide brief motiveerde burgemeester Kolff vorige week dat besluit nog eens. Volgens Kolff en het College zijn personeel en vakbonden onterecht bang voor privatisering. Het klimaatakkoord van Parijs is niet in gevaar, noch de werkgelegenheid in de regio, stelt het college van B&W.