Ook wij willen meer menselijk contact in de publieke sector

De publieke sector staat in vuur en vlam. De mensen die er werken, trekken het niet meer. Wat is er toch aan de hand met de politieagenten, de zorgverleners en de onderwijzers? Is het een tekort aan geld? Dat lijkt me vreemd. De reële uitgaven aan de publieke sector zijn sinds 2016 alsmaar toegenomen, vooral in de zorg.



Dat er in procenten bbp minder geld is, komt doordat het bbp - de noemer - zo hard groeide. Zijn er dan minder mensen in de publieke sector aan het werk die het daardoor steeds drukker hebben? Het ziet er niet naar uit. De instroom van nieuwe werknemers is in de laatste jaren gegroeid terwijl de uitstroom naar andere sectoren juist is afgenomen.