Op een recessie heb je geen grip, maar je kunt je er wel tegen wapenen

Rekenkamer: Belasting­dienst treedt nauwelijks op tegen schijnzelf­stan­dig­heid

De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst nauwelijks aanwijzingen en correcties opgelegd aan opdrachtgevers of -nemers die eigenlijk een dienstverband zouden moeten aangaan. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek waaruit blijkt dat de fiscus al jaren worstelt met de handhaving van de wet DBA, die in 2016 is ingevoerd.

5 april