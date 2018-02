Op je oude dag genieten zoals Hendrik Groen? Reken er maar niet op

Sinds ik die fijne serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen heb gezien durf ik me af te vragen hoe de laatste jaren van mijn leven eruit zullen zien. Als ze een beetje op die in die serie lijken, is het best goed te doen. Tenminste, als je in het vriendenclubje van Hendrik Groen zit. De vriendenclub van Hendrik heet Omanido (oud maar niet dood) en bestaat uit types die hun hoofd niet snel laten hangen. Ze maken er gewoon het beste van, zelfs met afgezet been of aanstaande dementie. De andere bejaarden in de tv serie steken daar schril bij af. Ze klagen en zijn lusteloos en negatief.

Zou het in het echt ook zo zijn? Zou je met een beetje een opgewekte persoonlijkheid ook die laatste jaren gelukkig kunnen zijn? Zelfs als je fysiek en geestelijk aftakelt? Ik hoop het.

Harde realiteit

Quote Als het echte zware aftakelen begint, helpt positief denken geen ene moer meer In de echte wereld is dat helaas niet zo, blijkt uit nieuw onderzoek van een groep Duitse wetenschappers. Het maakt nauwelijks uit of je een notoire zwartkijker bent of een vrolijke dromer. Zodra je aan de laatste jaren van je leven begint, gaat je geluk keihard onderuit. De onderzoekers keken naar 630 mensen in de laatste tien jaar van hun leven. De boosdoener is je gezondheid. Als het echte zware aftakelen begint, helpt positief denken geen ene moer meer.



Maar niet getreurd. We hoeven in Nederland niet door te werken tot we te ziek zijn en niet meer kunnen. Na de aow-leeftijd is het genieten geblazen. Toch?

Ouder, maar niet veel gezonder

Volledig scherm Levensverwachting en gezonde levensverwachting © AD Nou nee. Althans, in steeds mindere mate. We moeten wél langer doorwerken, maar blijven niet langer gezond. We hebben nog wel wat jaren pensioen voordat we aftakelen, maar dat worden er steeds minder. Terwijl dat volgens het onderzoek nou juist de jaren zijn waarvan we het moeten hebben qua geluk. Het zijn de jaren waarin we kunnen genieten van het leven, zoals het Omanido-clubje van Hendrik Groen, maar dat worden er dus steeds minder.

Nieuwe generatie levert flink in

De grafiek hieronder laat zien hoeveel sneller de levensverwachting oploopt dan de gezonde levens-verwachting. Aangezien de pensioengerechtigde leeftijd gekoppeld is aan onze levensverwachting, loopt die dus harder op dan onze gezonde levensverwachting. Met als gevolg dat een vrouw die nu geboren wordt bijna drie jaar korter in relatief goede gezondheid van haar pensioen kan genieten dan een vrouw geboren in 1981. Voor mannen is dit iets meer dan twee jaar. Het is een schrikbarend en oneerlijk verschil. En je hoort er nooit iemand over.

Langer doorwerken, mits gezonder

Waarom koppelen we de aow niet aan de gezonde levensverwachting? Dus dat we doorwerken totdat er nog pak 'm beet tien pensioenjaren in relatief goede gezondheid over zijn. Het CBS legt op dit moment de hand aan betere cijfers over wanneer iemand 'relatief gezond' is, dus het zou moeten kunnen. En als de medische technologie een beetje zijn best doet, dan blijven we steeds langer gezond. Dan wordt langer doorwerken geen probleem. Niet voor de mensen en niet voor de schatkist.