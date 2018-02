Oud-president Philips waarschuwt voor uitverkoop Nederlandse bedrijven

Onder economen wordt verschillend gedacht over die opvatting. Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Universiteit, vindt de kritiek van Timmer op de invloed van de aandeelhouder grotendeels onterecht. Timmer hekelt de nadruk op financieel gewin op de korte termijn en verwijt zijn opvolgers daar hun oren naar te laten hangen, wat tot een uitverkoop van Philips heeft geleid.



,,Als Philips op de oude weg was doorgegaan, waren ze onderuitgegaan. Philips presteerde slecht.’’ Het was dus niet meer dan logisch dat er onderdelen verkocht werden in de loop van de tijd. ,,Ga niet achteraf lopen pruttelen dat aandeelhouders te veel hun zin hebben gehad,’’ zegt Koelewijn.



Timmer geeft als voorbeeld de verkoop van de chipdivisie NXP, die in 2006 voor 4,3 miljard euro de deur uitging. Vorig jaar werd er 43 miljard voor geboden. ,,Tien jaar geleden dachten we dat de chipdivisie van Philips ten dode was opgeschreven. Verkoop was toen een goede optie,’’ volgens Koelewijn. Bovendien zijn bedrijven als ASML en NXP ook buiten Philips succesvol, dus Nederland profiteert nog volop van de Philips-erfenis, betoogt de hoogleraar.

Korte termijn

Timmer hekelt in zijn boek de nadruk op winst op de korte termijn die het gevolg is van de toegenomen invloed van aandeelhouders. Daar is Koelewijn het mee eens. ,,Bedrijven als ASML, VDL en NXP investeren veel in onderzoek en ontwikkeling en dat is goed. Daarmee zorg je voor groei op de lange termijn. Die ruimte moeten ze krijgen van aandeelhouders.’’



Hans Schenk, hoogleraar economie en organisatie aan de Universiteit Utrecht, is het met Timmer eens. ,,Ze worden activistische aandeelhouders genoemd, maar het zijn gewoon speculanten. Het gaat ze niet om de onderneming, maar om de eigen portemonnee.’’



De bedrijven kunnen zich moeilijk verweren tegen deze veelal Amerikaanse aandeelhouders, omdat Europa in 2004 de beschermingsconstructies voor bedrijven grotendeels afschafte. ,,Europa is toen naïef geweest. Je moet je als bedrijf teweer kunnen stellen tegen deze speculanten.’’

Quote Wij hebben geen grote thuismarkt zoals Amerikaanse en Chinese bedrijven.’’ Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Universiteit

Slap industriebeleid