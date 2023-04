Oxfam ziet inkomenskloof tussen topbestuurders en werknemers groeien in 2022

Kloof arm en rijk groeit door corona: ‘Extreme rijkdom net zo onwense­lijk als armoede’

Nederland behoort tot de rijkste landen van de wereld, maar gelijk verdeeld is al dat vermogen niet. De coronacrisis heeft de kloof tussen arm en rijk flink vergroot. Met name de allerrijkste Nederlanders zijn er flink op vooruit gegaan. Alleen in de Verenigde Staten is de vermogensongelijkheid nog groter, stelt econoom Simon Toussaint van de Universiteit Utrecht.