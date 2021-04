Pakketbezorgers slepen PostNL voor rechter om onderbetaling

Zelfstandige pakketbezorgers slepen PostNL voor de rechter, omdat ze vinden dat ze worden onderbetaald door het post- en pakketbedrijf. De Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BPVD) is hiervoor een procedure begonnen via Pakket Post en Mailgroep Haarlemmermeer, het bedrijf van haar voorzitter Ruud Wassenaar.

Wassenaar rijdt sinds 2005 voor PostNL. In de afgelopen vijftien jaar zag hij het aantal te bezorgen pakketten door zijn bedrijf stijgen van 60.000 naar 340.000 stuks. Wassenaar klaagt dat de omzet en het resultaat van PostNL in deze periode flink gestegen zijn, terwijl zijn omzet slechts enigszins en zijn bedrijfsresultaat niet of nauwelijks omhoog gingen.



Dat zou komen omdat PostNL de tarieven in de tussenliggende jaren een enkele keer heeft verhoogd maar tevens stelselmatig weer heeft verlaagd. Nu hanteert PostNL volgens Wassenaar een basis-uurtarief van 29,43 euro, maar dat zou volgens de ondernemer eigenlijk ruim 35 euro moeten zijn als een normale indexering had plaatsgevonden.

,,Op geen enkele wijze kan worden getoetst of de aannames van PostNL die onder het tarief liggen redelijk zijn en recht doen aan een redelijke vergoeding voor de pakketbezorging’’, zegt Danny Snijders, de advocaat van Wassenaar. ,,In de praktijk zien we echter dat onderaannemers het water aan de lippen staat.’’

Schadeloos stellen

Snijders wil dat de rechter een onderzoek instelt naar de ‘benadeling’ van het pakketbedrijf van Wassenaar. Ook vindt hij dat Wassenaar en andere ondernemers bij wie hetzelfde speelt, schadeloos gesteld zouden moeten worden door PostNL. Naar schatting zo’n vijfhonderd ondernemers, die zelf ook weer meerdere chauffeurs in dienst hebben, zouden in hetzelfde schuitje zitten.

PostNL laat weten de dagvaarding te bestuderen. Inhoudelijk kan de organisatie daar nog niet op ingaan. ,,Wat we wel kunnen zeggen is dat onze ondernemers meeprofiteren van de groei. Als we naar de jaaromzetten kijken, zien we dan ook plussen van 15 tot 20 procent en veel tevreden ondernemers’’, benadrukt een woordvoerster. Sinds het begin van de coronapandemie, toen het drukker werd in de pakketbezorging door het toegenomen onlineshoppen, hebben veel ondernemers volgens haar structureel extra ritten voor PostNL gereden. Ook het pakket aan vaste ritten zou voor de meeste ondernemers zijn gegroeid.