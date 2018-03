Parijs trekt historisch groot aantal toeristen

,,Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het er meer dan 23 miljoen zijn'', jubelt Jean-François Martins, wethouder van toerisme. Volgens het toerismebureau van Parijs bezoeken vooral buitenlanders de stad steeds vaker: meer dan 2 miljoen Amerikanen (+19 procent) en ongeveer 1 miljoen Chinezen en Japanners (+20 procent). ,,Als de trend doorzet, kunnen er binnen twee jaar wel eens meer dan een miljoen Chinezen naar Parijs komen'', aldus het gemeentebestuur in een verklaring. De groei zou vooral te danken zijn aan recente promotiecampagnes.

Promotiecampagne

Na de terreuraanslagen in 2015 stortte het toerisme volledig in. In 2016 werd daarom 2 miljoen euro uitgetrokken voor een promotiecampagne. Burgemeester Hidalgo reisde naar het Verre Oosten, journalisten uit de hele wereld werden uitgenodigd en een promotiefilmpje werd mondiaal verspreid. ,,Dat plan hebben we in 2017 verlengd met een ongekende investering van nog eens 8 miljoen euro, alleen om de stad als toeristische bestemming te promoten.''



Eerder deze week werd al bekend dat Parijs 's werelds populairste vakantiebestemming is, volgens gebruikers van TripAdvisor. De Franse hoofdstad eindigde op nummer 1, vóór Londen, Rome en New York.