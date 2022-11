Pensioenen in de zorg stijgen met 6 procent

De pensioenen in de zorg gaan volgend jaar met zes procent omhoog maakte pensioenfonds PFZW zojuist bekend. De pensioenpremie blijft gelijk. De verwachting is dat meer fondsen de pensioenen gaan verhogen.

Het is de tweede verhoging in enkele maanden. In oktober gingen de pensioenen al met 2,7 procent omhoog. PFZW staat er financieel gunstig voor, vooral dankzij de gestegen rente. Daardoor is er ruimte om de pensioenen te verhogen. Ook de pensioenaanspraken van werkenden gaan met zes procent omhoog.

De verhoging is niet voldoende om het volledige koopkrachtverlies door de hoge inflatie te compenseren. De inflatie bedraagt 14,5 procent. Maar het pensioenfonds is niet rijk genoeg om de pensioenen met dat percentage te verhogen.

Koopkracht daalt

De druk om te verhogen was groot. Met name gepensioneerden zien hun koopkracht dalen door de hoge inflatie. ,,Steeds meer mensen komen door de stijgende prijzen in de knel’’, aldus Joanne Kellerman, voorzitter van PFZW. ,,Ook werknemers en gepensioneerden in de zorg worstelen daarmee. Daarom zijn we blij dat we in januari de pensioenen, en de pensioenaanspraken, opnieuw kunnen verhogen.’’

Het gemiddelde pensioen in de zorg bedraagt 690 euro bruto per maand. ,,Daar komt zo’n 40 euro bruto per maand bij’’, aldus Kellerman. En dat is fors voor PFZW-begrippen. ,,Het is de grootste verhoging sinds 1978.’’

De verhoging is mede mogelijk omdat de financiële spelregels voor de pensioenfondsen zijn versoepeld. Dankzij de versoepeling kunnen pensioenfondsen eerder de pensioenen verhogen. Daarnaast profiteren de fondsen van de stijgende rente.

De komende weken maken meer pensioenfondsen bekend of en zo ja met hoeveel de pensioenen volgend jaar zullen stijgen. De verwachting is dat de meeste fondsen zullen verhogen.