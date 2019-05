Pensioenen korten? Maar we bulken van het geld!

Pensioen­fonds ABP vreest pensioen­kor­tin­gen in 2021

3 mei Geen verhogingen maar juist kortingen op de pensioenen is de prognose van ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland. In het jaarverslag schrijft de organisatie dat de kans op kortingen in 2021 goed mogelijk is. In het ergste geval beginnen die kortingen volgend jaar al.