Pensioenfonds PMT wil duurzaam investeren: ‘Klimaat belangrijk thema voor achterban’

Topman Nike doet schokkende bekentenis: 'Ik heb vroeger een tiener doodgescho­ten’

16 oktober Een prominente bestuurder van een sportmerk heeft in een geruchtmakend interview bekend dat hij in de jaren zestig een tienerjongen heeft doodgeschoten. Het gaat om de 72-jarige Larry Miller, topman van Nike Basketball en zustermerken Jordan en Converse. ,,Het vreet me vanbinnen op”, zegt de Amerikaanse zakenman over zijn lang bewaarde geheim. De schokkende bekentenis komt voorafgaand aan de lancering van zijn nieuwe boek, dat volgend jaar verschijnt.