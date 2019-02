Pensioenplan moet ex behoeden voor ellende

De huidige situatie gaat uit van verevening. Dat wil zeggen dat de ex-partner recht heeft op de helft van het pensioen. Daar zitten wat haken en ogen aan. Zo krijgt de ex-partner zijn of haar deel pas uitgekeerd wanneer de ander met pensioen gaat. Bovendien moeten scheidende partijen wel binnen een bepaalde periode melden bij het pensioenfonds dat er sprake is van verdeling van het pensioen. Gebeurt dit niet, dan krijgt de ex-partner niet automatisch zijn of haar deel uitbetaald. Om dat alsnog te regelen, is er vaak weer contact nodig met de voormalige partner, en dat is niet altijd wenselijk.

Wetsvoorstel

In een nieuw wetsvoorstel wordt de verdeling automatisch geregeld. Als er geen andere afspraken worden gemaakt over de verdeling, krijgt de ex-partner de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of samenwonen is opgebouwd. Dat heet conversie. Het verschil met nu is dat die verdeling direct wordt doorgevoerd bij de pensioenuitvoerder. De ex-partner kan ook zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat. Hij of zij is niet langer afhankelijk van het moment waarop hun ex met pensioen gaat.