Personeel Eneco woedend over keuze nieuwe topman

De raad van commissarissen van Eneco maakte vanmiddag bekend Sondag (55) per september te willen benoemen als opvolger van de huidige topman Jeroen de Haas. Dat moet deze maand al gebeuren tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25 mei.



De toezichthouders hebben haast nu ze bezig zijn met het zoeken van een koper voor Eneco. De 53 gemeenten waar Eneco eigendom van is willen hun aandelen cashen nu het energiebedrijf sinds vorig jaar is gesplitst van netwerktak Stedin. Eneco kan wel 3 miljard euro opleveren.



Volgens Edo van Assem, voorzitter van de RvC, is de beoogde ceo Sondag geknipt voor de taak. ,,Hij is bekend met duurzaam ondernemen en heeft daarnaast veel ervaring met verkoop- en privatiseringstrajecten. Het voortzetten van de duurzame strategie is een belangrijke opdracht voor Sondag.''

Sondag is vooral bekend van afvalverwerker Van Gansewinkel waar hij tussen 2001 en 2012 bestuursvoorzitter was. Daarna startte hij zijn eigen afvalbedrijf, de Van Scherpenzeel Groep. Die verkocht hij vorig jaar succesvol voor circa 50 tot 70 miljoen aan het Franse Veolia.



Sondag bekleedt verder commissariaten bij onder meer ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam en de Faber Halbertsma Groep. Vorig jaar kwam hij in het nieuws met zijn voornemen een investeringsfonds te starten dat 300 miljoen euro wil gaan steken in initiatieven om afval duurzaam te verwerken.



Met Sondags benoeming gooit de Raad van Commissarissen olie op het vuur in het voortwoekerende conflict met het personeel over de toekomst van Eneco. De Ondernemingsraad stapte vorige week naar de Ondernemingskamer van de rechtbank Amsterdam om daar een onderzoek te vragen naar het 'twijfelachtige handelen' van de Raad van Commissarissen. Ook wil het drie commissarissen laten vervangen, waaronder voorzitter Van Assem.

De or vreest voor de groene koers van Eneco en wil zeker weten dat het verkoopproces zorgvuldig geschiedt. Het personeel meent dat huidige ceo De Haas is weggestuurd door de RvC. Diens termijn liep nog tot januari 2019. Ruzie heeft de or ook met de 53 eigenaren die volgens het personeel te veel naar financieel gewin kijken in plaats van een duurzame toekomst.

In een persverklaring zegt de centrale ondernemingsraad zich compleet overvallen te voelen door het besluit van de RvC. ,,De Centrale Ondernemingsraad heeft op basis van de wet op de ondernemingsraden het recht om een advies over de benoeming uit te brengen op een moment dat dit nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit'', schrijft voorzitter Willem Hofman. ,,Het persbericht van de RvC maakt echter duidelijk dat de benoeming door zal gaan – ongeacht de inhoud van enig door de COR te geven advies.''

Het personeel beraadt zich nu op eventuele juridische vervolgstappen en stelt dat het 'gepast en zorgvuldig' was geweest als de RvC had gewacht met de benoeming totdat door de Ondernemingskamer was beslist over het bovengenoemde verzoek. ,,Verzoeken van de COR om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen heeft de RvC naast zich neergelegd.''



Mr Eneco, Jeroen de Haas. Onder zijn leiderschap zette Eneco vol in op groene energie.

