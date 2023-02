Personeel regiotreinen staakt ook, werkgevers boos: ‘dit is alleen maar ledenwerving van de vakbond’

Treinpersoneel in het streekvervoer sluit zich volgende week aan bij de eerder aangekondigde meerdaagse staking in het regionaal vervoer. Dat meldt vakbond FNV. Donderdag staakte het personeel ook al voor betere arbeidsvoorwaarden, waaronder een hoger loon.

De cao waarvoor gestaakt wordt is de multimodale cao, waaronder circa 1300 werknemers vallen. Zij werken voor vervoerders die zowel trein- als busvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. Het gaat hier met name om treinpersoneel. De eerder aangekondigde staking betreft de grote cao in het streekvervoer, waaronder ongeveer 13.000 medewerkers vallen. Dit zijn voornamelijk buschauffeurs.

Volgens de vakbonden laten de werkgevers de werknemers in de kou staan. ,,De chauffeurs kunnen nu niks anders meer, dan staken om van zich te laten horen. Dat doen ze liever niet, ze willen liever hun passagiers vervoeren. Dat ze het toch doen, zegt hoe ernstig de situatie is”, zei Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer eer. Door de hoge inflatie komen de chauffeurs volgens de vakbonden amper rond. Daarbij is door personeelstekort de werkdruk hoog, waardoor een op de vijf chauffeurs ziek is, wat voor nog meer werkdruk zorgt.

NS: geen extra drukte

De NS verwacht geen extra drukte volgende week als het streekvervoer staakt. Volgens een woordvoerder is er maar een heel beperkte overlap tussen bus- en spoorlijnen van andere vervoerders en die van NS. ,,De ervaring leert dat we geen extra materieel hoeven in te zetten.”

Het streekvervoer staakt volgende week van maandag tot en met vrijdag. Daardoor rijden er buiten de grote steden minder of geen bussen. Ook treinen van andere bedrijven dan NS rijden niet of minder vaak. ,,Maar op die trajecten rijden wij over het algemeen niet, dus leidt dat niet tot een toestroom van nieuwe reizigers”, aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman is er zelfs een kans dat het rustiger wordt in de trein volgende week. ,,Veel mensen kunnen dan mogelijk niet met de bus naar het station komen”, verklaart hij. NS denkt ook dat meer mensen thuis zullen werken.

Werkgevers boos

Voorzitter van de Vereniging Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV), Fred Kagie, vindt de staking niet nodig. ,,Ik was ervan overtuigd dat we een deal zouden sluiten”, meldt Kagie aan het ANP. Hij voerde drie weken geleden nog onderhandelingen met vakbonden FNV en CNV. ,,Het was een lange dag en we hadden belangrijke stappen gezet. De sfeer was goed”, zegt Kagie. Tijdens de onderhandelingen deden de werkgevers opnieuw een voorstel. Normaal wordt daarna geschorst, zodat de bonden dit voorstel kunnen bespreken. “Maar schorsen was volgens de bonden niet nodig”, vertelt Kagie. “De bonden liepen weg, volgens hen was het bod dat er lag onvoldoende.”

Kagie is bang dat staken een ‘nieuw businessmodel’ van vakbonden dreigt te worden. ,,Staken wordt niet meer als drukmiddel gebruikt om een deal te sluiten, vakbonden lijken nu vooral uit te zijn op ledenwerving. En dat is wel een hele rare manier om de belangen van buschauffeurs in het streekvervoer te behartigen.”

Ongewenst

Maar de VWOV-voorzitter blijft erbij dat de bonden nodig zijn om tot een nieuwe cao te komen. “Een overeenkomst zonder de vakbonden is buitengewoon ongewenst. Maar dan moeten we wel tot overeenstemming kunnen komen. Voor nu ondergaan we de stakingen, maar we blijven kijken naar wat wel mogelijk is binnen de juridische kaders die er zijn. Als het merendeel van de chauffeurs lijdt onder de inflatie en hoge werkdruk, moeten we serieus nadenken over wat we daaraan kunnen doen.”