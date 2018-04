Philips casht dankzij oude uitvindingen

In een groot deel van de vorige eeuw was Philips zowel uitvinder als toonaangevende fabrikant van tal van elektronische snufjes. Het bedrijf uit Eindhoven bedacht onder andere het cassettebandje (1963), de Compact Disc (samen met Sony, 1982) en was één van de belangrijkste makers van televisietoestellen.



Achter al die verkoopsuccessen schuilt een berg aan technologische knowhow waarop Philips patent heeft verkregen. Uit dat intellectuele eigendom trekt het bedrijf jaarlijks nog enorme bedragen, heeft het Financieele Dagblad (FD) berekend. Philips leent bovendien zijn naam uit aan diverse fabrikanten van elektronica.



Vorig jaar verdiende Philips - dat zich afgelopen vijftien jaar succesvol omvormde tot specialist in medische technologie - liefst 329 miljoen euro aan de oude glorie. 120 miljoen daarvan komt uit merklicenties (gebruik van het Philips-logo door andere fabrikanten) en 200 miljoen euro uit oude patenten.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Philips topman Frans van Houten ziet jaarlijks honderden miljoenen binnenstromen zonder dat het bedrijf daar iets voor hoeft te doen. © Frank van Beek

Ruim 10 procent

Bij elkaar komt 10,5 procent van de bedrijfswinst uit 2017 uit voormalige kassuccessen, aldus het FD. In 2016 was dat 12,8 procent. Al met al vormt de oude glorie een ware melkkoe voor Philips. Zeker in economisch moeilijkere jaren is dat een fijne bonus en 'gratis' geld.



Philips' totale portefeuille intellectueel eigendom - zowel oud als nieuw - omvat liefst 76.000 octrooien, 47.000 handelsmerken, 91.000 vormgevingsrechten en 5.000 domeinnamen (cijfers uit 2016).



Hoewel Philips weinig over de royalties en inkomsten uit licenties kwijt wil, valt er een goede slag te slaan uit welke hoek het geld komt. Zo stootte Philips in 2011 zijn verliesgevende televisietak af aan het Chinese TPV Technology. Jaarlijks betaalt de fabrikant Philips 2,2 procent van de omzet uit tv-verkoop met een minimum van 40 miljoen dollar. Geld ontvangt het bedrijf ook van het Japanse Funai Electric dat in de Verenigde Staten en Canada televisies verkoopt onder de Philips-naam.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Het Amerikaanse Gibson mag tot 2021 de merknaam Philips blijven voeren voor zijn audio-producten. © Eindhovens Dagblad

Koptelefoons

Volledig scherm Philips specialiseert zich tegenwoordig in medische apparaten zoals CT-scanners Inkomsten komen verder uit het in 2016 naar de beurs gebrachte Philips Lighting dat zijn naam volgende maand in Signify wil veranderen. Lumileds, een andere verkochte lichtdochter die autoverlichting onder de naam Philips maakt, brengt ook geld in het laatje.



En daarmee zijn we er nog niet. De Amerikaanse elektrische gitarenfabrikant Gibson kocht in 2014 de audio- en videotak van Philips voor 135 miljoen euro en betaalt om onder de Eindhovense naam koptelefoons, audio en video-elektronica te mogen verkopen.



Philips verdient zelfs geld met mobiele telefoons, een product waar het nooit successen mee boekte. TPV verkoopt in India smartphones onder de naam van Philips.

Afnemen

De successen laten zien hoe goed de naam Philips op veel plekken in de wereld (nog) bekend staat. In de toonaangevende merken top 100 van Interbrand is Philips op positie 41 het hoogste Nederlandse bedrijf.



De verwachting is overigens dat de inkomsten uit merklicenties en royalties langzaam zullen afnemen. Dit jaar duikt de bijdrage daaruit waarschijnlijk voor het eerst onder de 10 procent van de winst, aldus het FD.



Dat wil niet zeggen dat Philips nu niet innovatief meer zou zijn. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor inmiddels in Amsterdam heeft maar waar het denkwerk nog steeds in de regio Eindhoven gebeurt, is al jaren met afstand Nederlands' grootste octrooiaanvrager en de nummer zes van de wereld. In 2017 alleen vroeg Philips ruim 1.700 octrooien aan, bijna een kwart van het totaal uit Nederland.