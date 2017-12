Philips hekkensluiter in lagere AEX

Video Oprichter bitcoin.com verkoopt alles: 'Munt is onbruikbaar geworden'

19 december Emil Oldenburg is medeoprichter van de website bitcoin.com maar heeft het vertrouwen in het elektronische geld volledig verloren. ,,De bitcoin is zo goed als onbruikbaar geworden als valuta.'' Daarom ruilde hij al zijn virtuele munten inmiddels in voor Bitcoin Cash, een andere vorm van cryptocurrency.