Pijnlijk lege schappen bij Albert Heijn: steeds meer boodschappen raken op, thuisbestellers hebben mazzel

En er komen nog veel meer lege schappen bij, want: ,,De stakingen gaan volgende week door", zegt FNV-vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen. ,,FNV is niet van plan om de cao-gesprekken met Albert Heijn te hervatten zo lang er niet over minimaal 10 procent loonsverhoging gesproken kan worden. Daar zijn we steeds heel duidelijk over geweest.”

Albert Heijn heeft nu een loonsverhoging aangeboden van 8 procent. ,,In de onderhandelingen weken geleden bleef Albert Heijn eerst belachelijk lang op 6 procent zitten. Daarna braken er wilde stakingen uit. Men is het wachten en praten over minder dan die 10 procent loonsverhoging zat", aldus Zühlke-van Hulzen. Een woordvoerder van het supermarktconcern laat weten: ,,Wij willen kijken of we er samen uit kunnen komen, we zijn bereid om stappen te zetten. Niet alleen op het loonbod, maar ook op andere aspecten van de cao. Maar je moet dan wel allebei bereid zijn om wat te doen.”

De vakbonden wilden aanvankelijk een verhoging van 14,3 procent, maar daar ging het bedrijf niet op in. Daarom hebben de bonden afgelopen week het werk in de distributiecentra neergelegd. In eerste instantie zou de staking tot woensdag duren, maar die is nu dus verlengd.

De stakingen begonnen zondagnacht in de distributiecentra in Zwolle en Pijnacker. Inmiddels doen meer distributiecentra mee aan de staking. Volgens de vakbondsman worden de stakingen de komende dagen doorgezet bij de distributielocaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en in Tilburg. ,,De schappen zullen steeds leger raken de komende dagen”.

Gewoon alles thuisbezorgd

Volgens Albert Heijn raakt de staking bijna de helft van de supermarkten van de keten, vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land. Hoe groot de impact precies is verschilt per winkel. Soms valt het op dat bijvoorbeeld het groente- en fruitschap en de broodrekken veel leger zijn dan normaal. Ook komt het voor dat mensen langer houdbare producten mislopen.

Lege winkelschappen voorkomen is niet aan de orde, zegt Albert Heijn-woordvoerster Anoesjka Asperslagh. ,,Het is nu omgaan met de situatie. Maar er zijn nog steeds overal medewerkers aan het werk. Het beeld van de lege schappen is niet in elke winkel hetzelfde.”

Volgens CNV-bestuurder Soraya Faez zijn de gevolgen van de staking veel groter dan verwacht en is dat steeds zichtbaarder in Albert Heijn-supermarkten door heel Nederland. ,,Ondanks dat Albert Heijn beweert dat de helft van de supermarkten er niks van merkt, zie je de bevoorrading stokken en de actiebereidheid groeien", zegt Faez. ,,Het is aan Albert Heijn daar een einde aan te maken. Fulltimers, parttimers, uitzendmedewerkers trekken al bijna een week samen op voor een goede cao. En ze laten zich niet uit elkaar spelen.”

De klanten die hun AH-boodschappen laten thuisbezorgen kunnen vooralsnog opgelucht ademhalen. In hun kratten zit volgens Asperslagh - op misschien hier en daar een enkel ontbrekend product na - alles wat ze hebben besteld. ,,Dat lukt nu nog goed.”

‘Geen intimidatie’

De supermarktketen ontkent dat stakende medewerkers van distributiecentra te maken krijgen met intimidatie en ontslagen dreigen te worden als ze niet gaan werken. Volgens vakbond FNV zouden stakende medewerkers thuis zijn opgezocht. Dit klopt niet, aldus de supermarktwoordvoerster. ,,Iedereen heeft het recht om te staken of je nou een vaste medewerker bent of een uitzendkracht, dat maakt niet uit. Dat recht wordt niet beperkt.”

Medewerkers van distributiecentra staken omdat ze hogere lonen willen om de hoge inflatie te compenseren. De supermarkt zou volgens bonden veel te weinig loonsverhoging bieden. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen voor nieuwe medewerkers een verslechtering van bijvoorbeeld de zondagstoeslag voorstelt. Over de bittere noodzaak van de distributiestaking zei Mohammed El Fikri (46) uit Culemborg eerder: ,,We hebben allemaal te maken met een hoge inflatie en onze medewerkers kunnen nauwelijks rondkomen.”

El Fikri is magazijnmedewerker bij het AH-distributiecentrum in Geldermalsen, zit in de ondernemingsraad en is kaderlid bij vakbond FNV. ,,De lonen moeten gewoon flink omhoog. Dat is niet meer dan terecht, want als je ziet waar de grote winsten naartoe gaan: niet naar de vloer, wel naar de aandeelhouders.”

Volledig scherm Lege schappen bij Albert Heijn XL in Nijmegen. © Paul Rapp

‘Net zo lang door totdat Albert Heijn met verbeterd loonbod komt’

Hoe lang de staking nog doorgaat, is onduidelijk. Eerder lieten de bonden al weten net zo lang door te willen gaan totdat Albert Heijn met een verbeterd loonbod komt. In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken ongeveer 6000 mensen, van wie circa de helft op uitzendbasis. Vanuit deze locaties worden de meer dan 1200 filialen van Albert Heijn in Nederland en België bevoorraad.

Volledig scherm En alsof het weer coronacrisis is: het wc-papier raakt ook op. Hier in Nijmegen bijna lege schappen. © DG

Poll Wat vind jij van de staking in de distributiecentra? Terecht dat personeel hoger loon vraagt en staakt

Belachelijk, niet over de rug van klanten doen Wat vind jij van de staking in de distributiecentra? Terecht dat personeel hoger loon vraagt en staakt (74%)

Belachelijk, niet over de rug van klanten doen (26%)

Volledig scherm De staking in distributiecentra is ook zichtbaar in de schappen van de AHXL in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem © DG