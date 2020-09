Pincode op briefje blijkt dure fout: bestolen bejaarde krijgt 7000 euro niet terug

Econoom: ‘Ik ben bang dat inflatie over drie jaar niet meer te beheersen is’

3 september Duizenden miljarden euro’s zijn de afgelopen jaren in de Europese economie gepompt. En het einde is nog niet in zicht. Het geld lijkt in elk land als lava uit de grond te spuwen - gratis en voor niks. Hoe lang houden we dit vol?