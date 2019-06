Plastic tas nu echt uit de gratie

Vooral de plastic rietjes, tasjes, bekers, maar ook zakjes groenten en fruit mogen wat het gros van de consumenten betreft in de ban.



De ergernis over de plasticberg is voor een flinke groep Nederlanders ook meteen de reden om zelf minder plastic te gebruiken of om te gaan hergebruiken. Zo zegt zeven op de tien consumenten nu minder plastic te gebruiken dan een jaar geleden. Een goed voorbeeld daarvan is het boterhamzakje. Bijna een op de drie Nederlanders zegt zo'n boterhamzakje tegenwoordig te hergebruiken. Dat geldt ook voor de boodschappentas; die wordt flink minder gekocht (28 procent) dan hergebruikt (52 procent).

Een opmerkelijke uitkomst: jongeren (18 tot 30 jaar) zijn minder bezig met plastic dan de gemiddelde Nederlander. Zo zegt 41 procent van de jongeren plastic afval op te ruimen als ze dat zien liggen in de natuur tegenover 52 procent van de gemiddelde Nederlander. Jongeren zeggen in de zomer sowieso meer gebruik te maken van plastic wegwerpartikelen dan in de winter.

Voor een picknick of dagje strand bijvoorbeeld gebruikt 78 procent een plastic wegwerpartikel (tegenover 58 procent van gemiddeld Nederland). Ook nemen ze vaker dan gemiddeld een boterhamzakje (23 procent tegenover 18 procent) of een voorverpakte snack (30 procent versus 16 procent) mee.

Koers

Hema liet het onderzoek uitvoeren om te achterhalen hoe het winkelend publiek nu eigenlijk aankijkt tegen plastic. De winkelketen wil dat in 2025 alle plastic Hema-producten van gerecycled of hernieuwbaar materiaal worden gemaakt.



,,De uitkomsten laten ons zien dat veel mensen het onderwerp plastic heel serieus nemen en zelf inmiddels maatregelen nemen”, reageert directeur Eva Ronhaar die bij Hema gaat over innovatie en duurzaamheid. ,,Dit sterkt ons in de gedachte dat we de goede weg in zijn geslagen met het aanbieden van duurzame alternatieven voor plastic.”