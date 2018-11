Playmobil verkoopt weer Zwarte Piet-poppetjes

Playmobil gaat weer Zwarte Piet-poppetjes produceren, nadat de fabrikant daar in 2014 mee was gestopt. De Duitse speelgoedproducent doet dat naar eigen zeggen eenmalig én op verzoek van een aantal retailers. Ondanks de ophef van de afgelopen jaren blijft Zwarte Piet de oude: helemaal zwart, dikke rode lippen en gouden oorbellen.

,,We maken ze weer op verzoek van enkele retailers”, klinkt het bij de producent. Het bedrijf koos voor de traditionele afbeelding van Zwarte Piet ‘op vraag van kinderen, die een aantal kenmerken hebben gegeven’, laat Leen Van Reeth, marketing manager bij Playmobil, weten. Het gaat om twee verschillende sets: één doosje met drie Pieten en één doos met Zwarte Pieten, Sinterklaas én een stoomboot.

In 2014 besloot het bedrijf Playmobil geen Zwarte Pieten meer te fabriceren. Dat had niets met politiek te maken, vertelde het destijds. Het thema was afgerond, zo was het verhaal. De Amerikaanse speelgoedmaker Fisher Price ging het bedrijf voor omdat het ‘geen negatieve stereotypering wilde steunen’.

De hernieuwde productie van Playmobil is ‘eenmalig’, oftewel op = op. Wanneer én in welke winkels ze precies verkocht gaan worden, is nog onbekend. Op de site van Bol.com worden de dozen van Playmobil al verkocht via de webshop Speelgoed-liefhebbers.nl.

Verzamelitems

De eigenaar van de shop, Luuk Latour, laat desgevraagd weten dat dit niet de nieuwe collectie van Playmobil is maar dat gaat om verkoop uit oude voorraden. ,,We verkopen nu elke dag zo’n 5 tot 6 stuks. Het zijn inmiddels echte verzamelitems geworden.” Dat is aan de prijs te merken: de stoomboot met Sinterklaas en Zwarte Piet wordt aangeboden voor bijna 115 euro. Aan stoppen heeft deze speelgoedwinkel geen moment gedacht: Latour: ,,Er is vraag naar. En handel is handel.”