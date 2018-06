Polen en Roemenen verdringen nauwelijks 'gewone' Nederlanders

In Nederland werken ruim 370.000 arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa (cijfers uit 2016). Deze werkers vullen in totaal 514.000 banen, waarvan ruim de helft uitzendjobs. Met hun inzet dragen ze jaarlijks 11 miljard euro bij aan onze welvaart, waarvan na aftrek van loonkosten 5 miljard euro overblijft, 300 euro per Nederlander. Wel staan daar maatschappelijke kosten tegenover als gezondheidszorg, sociale zekerheid en huisvesting. De angst dat de Oost-Europeanen - vooral Polen, Roemenen Duitsers, Hongaren en Litouwers - 'banen inpikken' van gewone Nederlanders is grotendeels ongegrond, stelt SEO Economisch Onderzoek oa op grond van interviews met vijf grote werkgevers van arbeidsmigranten. ,,De door arbeidsmigranten uitgevoerde werkzaamheden betreffen vooral uitvoerend productiewerk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarvoor volgens deze werkgevers nauwelijks binnenlandse arbeidskrachten te vinden zijn."

Negatieve gevolgen

Het gaat met name om jobs in het Westen en Zuiden van Nederland: in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel, zakelijke dienstverlening, voeding- en metaalindustrie.



Wanneer de vijf bedrijven niet langer zouden kunnen beschikken over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, zouden ze naar eigen zeggen hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen, schrijven de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. ,,Dat heeft negatieve gevolgen voor de regionale bedrijvigheid en de omvang van de regionale productie en het regionale inkomen."



Een voorbeeld is een logistieke dienstverlener in de regio Tilburg en Waalwijk met duizend werknemers. Liefst 90 procent van het personeel komt inmiddels uit Midden- en Oost-Europa, vooral Polen.



