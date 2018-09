Politie gaat vol weekend staken: 'heftigste politieactie ooit'

,,We hebben nog nooit eerder in de geschiedenis van politie zo'n grote actie gevoerd. De actie is nu intenser, omdat er nog steeds geen goed bod ligt van de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid", aldus Struijs van de NPB.

Volgens Struijs zijn de politiemanensen het helemaal zat. ,,Vanmorgen was ik nog in Rotterdam, maar ook vanuit korpsen in Amsterdam hoor ik dat er meer actie moet komen, want zo schiet het niet op", zegt hij. ,,Op dit moment ligt er nog geen voorstel op tafel waarover we kunnen juichen." Volgens Struijs spreekt de minister wel hoopvolle woorden uit, maar levert dat tot op heden nog niks tastbaars op.

Geen twijfel

Wel zegt Struijs dat als er echt een acute situatie is, de agenten altijd zullen komen. ,,Ook bij twijfel nemen we geen risico'' zegt hij. ,,Stel er klinkt een knal in het park en het is niet duidelijk of het over een schot of vuurwerk gaat, dan nemen we geen risico. Voor overlast, een aanrijding of een burenruzie hoeft niemand te bellen.